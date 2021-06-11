На пытавшихся списать ЕГЭ выпускников начали возбуждать административные дела

Как минимум два случая возбуждения дел против выпускников, пытавшихся списать во время сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) было зафиксировано в Санкт-Петербурге. Соответствующие карточки административных дел в картотеке мировых судов обнаружило издание «Деловой Петербург».

Нарушителям вменяют часть 4 статьи 19.30 КоАП РФ об умышленном искажение результатов государственной итоговой аттестации. Она предусматривает наказание для физлиц до пяти тысяч рублей штрафа.

Как пишет издание, в реальности одну из пойманных на списывании с телефона школьниц оштрафовали по низшей планке – на три тысячи рублей. Кроме того, её результаты аннулированы. Пересдача ЕГЭ состоится только осенью.

Ранее Sobesednik.ru писал, что, по результатам опроса выпускников, 82% из них намерены были сделать шпаргалки и взять их с собой на ЕГЭ, но только 23% учащихся полагали, что им действительно удастся списать.