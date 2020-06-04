Савельев Михаил
Сегодня, в 11:30

"Доходы ГБУ Ритуал упадут?": Политолог раскрыл несоответствия в "ковидной стратегии" Собянина

Столичный градоначальник Сергей Собянин в последнее время все чаще становится объектом для критики

Фото: Global Look Press

Столичный градоначальник Сергей Собянин в последнее время все чаще становится объектом для критики. В странной стратегии борьбы с коронавирусом Сергея Семеновича упрекают многие эксперты и немалое число москвичей. Более того, в его риторике на эту тему стали находить все больше не соответствий, и это порой становится поводом для весьма серьезных обвинений.

Еще недавно Собянин жаловался журналистами на очень низкие темпы вакцинации в Москве, несмотря на то что столичные власти, по его словам, сделали все возможное, чтобы предоставить горожанам беспрепятственный доступ к соответствующим препаратам. Теперь глава столичной администрации уже вынужден комментировать недавний рост заболеваемости в городе, поскольку в Москве впервые с января 2021 года зафиксировали свыше 4 тысяч новых случаев заражения.

Но больше всего в его высказываниях, вызывает вопросы позиция по поводу возможного локдауна на фоне роста числа новых заболевших. По крайней мере, так считает известный российский политолог Никита Кричевский. Заявления Собянина о том, что новый всплеск заболеваемости не требует введения локдауна и каких-либо иных ограничительных мер, эксперт считает странным хотя бы потому, что в 2020 году при значительно меньшем количестве заболевших россиян массово посадили на карантин.

«Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в столице остается довольно сложной, однако в локдауне необходимости нет. Что же, давайте сравним.

9 июня в Москве было выявлено рекордное с января этого года количество новых инфицированных – 4124 человека, – а общая численность заболевших уже перевалила за отметку в 1,2 миллиона человек. Столичные власти усилили контроль за использованием перчаток и масок в общественных местах.

4124 новых случая коронавирусной инфекции – это много, однако вводить локдаун, считает Собянин, не нужно, в противном случае доходы ГБУ «Ритуал» упадут?

Стоит напомнить Собянину, что еще 17 апреля минувшего года, когда не в одной Москве, а в целом по стране было выявлено 4070 случаев заражения, вся Россия жестко сидела на локдауне и даже не думала высовывать нос из нор», – пишет Кричевский в своем авторском Telegram-канале. 

Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 1 неделю назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 1 неделю назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 2 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Политика 4 недели назад

"Справедливость" за деньги: как эсеры получают донаты от коррумпированного бизнеса

Политика 2 месяца назад

У сына сенатора Мизулиной нашлась квартира в Москве за 100 млн рублей

Общество 1 час назад

Сообщения из мессенджеров могут стать юридически весомыми в досудебных спорах

Общество 2 часа назад

Возбуждено 33 административных дела из-за условий быта в женских и детских СИЗО

Общество 3 часа назад

"Питер надо закрывать": Россияне не могут прийти к единому мнению из-за всплеска Covid-19 в стране

Политика 3 часа назад

Москалькова потребовала от ООН отреагировать на закон о коренных народах Украины

Общество 4 часа назад

Верховный суд отказался пересмотреть приговор по громкому делу об убийстве на пляже в Туапсе

Общество 5 часов назад

В Питере в День России не разведут мосты, метро будет работать всю ночь

Общество 5 часов назад

"Чтобы не подняли на смех": Депутаты решили не трогать самокаты до выборов

Политика 5 часов назад

"Путин готовится к чему-то плохому": Становая сделала загадочное заявление

Общество 6 часов назад

В Думе хотят запретить женщинам вынашивать детей для иностранцев и одиноких мужчин

Политика 6 часов назад

Борьба за демократию: Джонсон и Байден подписали договор о сотрудничестве

Политика 7 часов назад

Жданова объявили в розыск. Он не оценил фото в базе МВД: "И как теперь заменить?"

Общество 7 часов назад

В Москве задержали Павла Крисевича за акцию на Красной площади

Политика 9 часов назад

"Путин пытается встроиться в Запад": Шевченко сделал неожиданное заявление

Общество 9 часов назад

"Это все не внушает доверия": россияне врезали Денису Проценко после слов о вакцинации

Здоровье и дом 9 часов назад

В России выявили более 12 тысяч случаев заражения COVID-19 за сутки

Общество 9 часов назад

На пытавшихся списать ЕГЭ выпускников начали возбуждать административные дела

Общество 9 часов назад

В 2020 году количество обращений россиян за пенсиями сократилось вдвое

Общество 10 часов назад

В Израиле запретили продажу меховых изделий. Это беспрецедентное решение

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика