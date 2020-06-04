"Доходы ГБУ Ритуал упадут?": Политолог раскрыл несоответствия в "ковидной стратегии" Собянина

Столичный градоначальник Сергей Собянин в последнее время все чаще становится объектом для критики. В странной стратегии борьбы с коронавирусом Сергея Семеновича упрекают многие эксперты и немалое число москвичей. Более того, в его риторике на эту тему стали находить все больше не соответствий, и это порой становится поводом для весьма серьезных обвинений.

Еще недавно Собянин жаловался журналистами на очень низкие темпы вакцинации в Москве, несмотря на то что столичные власти, по его словам, сделали все возможное, чтобы предоставить горожанам беспрепятственный доступ к соответствующим препаратам. Теперь глава столичной администрации уже вынужден комментировать недавний рост заболеваемости в городе, поскольку в Москве впервые с января 2021 года зафиксировали свыше 4 тысяч новых случаев заражения.

Но больше всего в его высказываниях, вызывает вопросы позиция по поводу возможного локдауна на фоне роста числа новых заболевших. По крайней мере, так считает известный российский политолог Никита Кричевский. Заявления Собянина о том, что новый всплеск заболеваемости не требует введения локдауна и каких-либо иных ограничительных мер, эксперт считает странным хотя бы потому, что в 2020 году при значительно меньшем количестве заболевших россиян массово посадили на карантин.

«Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в столице остается довольно сложной, однако в локдауне необходимости нет. Что же, давайте сравним.

9 июня в Москве было выявлено рекордное с января этого года количество новых инфицированных – 4124 человека, – а общая численность заболевших уже перевалила за отметку в 1,2 миллиона человек. Столичные власти усилили контроль за использованием перчаток и масок в общественных местах.

4124 новых случая коронавирусной инфекции – это много, однако вводить локдаун, считает Собянин, не нужно, в противном случае доходы ГБУ «Ритуал» упадут?

Стоит напомнить Собянину, что еще 17 апреля минувшего года, когда не в одной Москве, а в целом по стране было выявлено 4070 случаев заражения, вся Россия жестко сидела на локдауне и даже не думала высовывать нос из нор», – пишет Кричевский в своем авторском Telegram-канале.