"Хотела напугать": Под Курском мать сожгла сына за рассказ отчиму о её изменах

Беременной женщине в Курской области продлили срок заключения под стражей по делу об убийстве сына, пишет ProGorodNsk со ссылкой на УСКР.

Согласно данным следствия, вечером 15 марта между матерью и малолетним сыном произошла ссора. В результате женщина вывела мальчика во двор, облила горюче-смазочным материалом и подожгла.

Все это происходило на глазах 12-летней дочери. Позже на суде мать так говорила о произошедшем: «Дочь, я тебя очень люблю. Я бы очень хотела этот день отмотать обратно. Я не хотела смерти сына. Я хотела напугать».

Причиной такого жестокого поступка стало то, что мальчик рассказал отчиму про измены матери. Отчим пытался сбить с ребенка пламя, толкнув его в снег, а после занес в дом и сказал жене вызвать скорую помощь.

Ребенок получил ожоги 45% тела и скончался.

Ранее детей неоднократно изымали из семьи. Уполномоченные органы знали, что и девочка, и мальчик постоянно подвергаются насилию. В результате также возбуждено уголовное дело по статье о халатности.