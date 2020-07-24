В Шанхае запустили систему для жалоб на курильщиков через соцсети

В Китае власти Шанхая запустили специальную систему отчетности, с помощью которой местные жители смогут сообщать о различных нарушениях, связанных с курением в общественных местах. Об этом пишет агентство WEK.ru.

Как отмечается, система будет работать через публичный аккаунт «No Smoking Shanghai» в социальной сети WeChat или в мобильном приложение Healthcare Cloud. Через них пользователи смогут рассказать о курении в помещениях, где оно запрещено, а также о наличии пепельниц в заведениях или о рекламе табачной продукции.

Платформа будет регулярно публиковать информацию о «проблемных местах», чтобы усилить общественный и государственный контроль за ними.

Благодаря технологии big data, на специальной карте можно будет увидеть частоту упоминаний и количество подобных мест (они будут отмечены разными цветами на карте), ​о которых сообщают люди.