Яшин и другие пользователи подали в суд на Роскомнадзор за замедление Twitter

Граждане РФ подали коллективный иск к Роскомнадзору в связи с его решением замедлить работоспособность социальной сети Twitter. Они указывают на то, что публикация постов в соцсети является важной частью их работы, а ведомство под предлогом нарушения российского законодательства третьими лицами ограничивает их в правах, причем применяет для этого технологию, право использования которой ведомством не предусмотрено российским законодательством.

Среди группы истцов указаны глава муниципального района Красносельский Илья Яшин, депутат муниципального округа Филевский парк Вадим Коровин, фотограф Евгений Фельдман и глава движения «Вместе» Евгений Доможиров. Все они обладают значительным числом подписчиков в Twitter.

«Вмешательство в нормальное функционирование сервиса Twitter со стороны Роскомнадзора в виде замедления доступа ко всему сервису для всех пользователей на территории всей Российской Федерации представляет собой вмешательство в право административных истцов на свободное выражение своего мнения», — говорится в иске, поданным старшим партнером «Сетевых Свобод», адвокатом Станиславом Селезневым.

В обращении к суду говорится, что истцы требуют остановить применение Роскомнадзором механизма «замедления» к социальной сети Twitter, а также иных форм ограничения работы соцсети. Также от ведомства требуют исключить технологию из числа своих угроз в адрес соцсетей. Такие угрозы Роскомнадзор уже высказывал в частности в отношении Facebook и Google, однако пока от их исполнения отказались.

Напомним, что работоспособность Twitter замедлили из-за нескольких тысяч неудаленных материалов пользователей, которые, как считают в Роскомнадзоре, противоречат российскому законодательству. Истцы уверяют, что к публикации этих материалов не имеют никакого отношения и не понимают, почему они должны быть поражены в правах из-за них.