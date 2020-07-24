Салунов Анатолий
4 часа назад

Соседов и Вассерман признались в общей вредной привычке

Звезды рассказали о своем отношении к фастфуду

Фото: Global Look Press

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал запретить в России продукцию Nestle, Coca-Cola и Mars и решил «разобраться» с McDonald’s и его «заведомо вредной пищей».

Об отношении к фастфуду «Собеседник» расспросил известных россиян.

Анатолий Вассерман, публицист:

– Лет 90 назад Мэй Уэст сказала: «Все, что мне нравится, либо вредно, либо безнравственно, либо полнит». Я ем довольно много разных вредных кушаний. Надо ли что-то запрещать? Не думаю. Но нужно улучшить в школе преподавание сведений о здоровом питании и приучать к вкусной и здоровой пище.

Сергей Соседов, критик:

– Я ем чипсы и редко хожу в McDonald’s. Постоянно там питаться – во вред, но если от случая к случаю, то это даже в удовольствие. Такие рестораны должны быть. Это стандарт быстрого питания.

Алексей Ковальков, врач-диетолог:

– Я употребляю и чипсы, и пиццу, но знаю меру. Нет государственной программы питания населения. Где культура питания, в школах она есть? А диетолог есть хоть в какой-нибудь поликлинике? У нас в стране продолжают все вопросы решать системой запретов.

Мария Арбатова, писатель:

– Когда я вижу человека, который ест фастфуд, я напоминаю ему, что там вместо мяса вещи, которые должны идти на помойку: хрящи и всякая дрянь разгоняется в коллайдере и красится аммиаком. Для меня это тошниловка. Людям кажется, что они поели, но они так же могли себя насытить пластилином.

Никас Сафронов, художник:

– Вредной пищи не избежать: покупаешь яйца – и не знаешь, как выращивали этих кур. Однажды я заинтересовался происхождением помидоров у хозяина центрального столичного статусного ресторана. По секрету он рассказал, что эти помидоры из подмосковных теплиц, но всем принято говорить, что они из Азербайджана.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №21-2021 под заголовком «Вы едите вредную пищу?».

Рубрика: Общество

Персона
Культура и ТВ 16 часов назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 1 неделю назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 1 неделю назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 2 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Политика 4 недели назад

"Справедливость" за деньги: как эсеры получают донаты от коррумпированного бизнеса

Политика 2 месяца назад

У сына сенатора Мизулиной нашлась квартира в Москве за 100 млн рублей

Общество 8 минут назад

Россиянам нужно 75 тысяч в месяц, чтобы чувствовать себя финансово независимыми

Общество 58 минут назад

Светлана Радионова: о жизни, карьере и увлечениях главы Росприроднадзора

Политика 1 час назад

Европарламент разгорячился, 1 млрд вакцин, война вокруг трубы. Главное к 11 июня

Общество 1 час назад

В Москве продолжается период дождей, температура воздуха сегодня до +19°

Общество 7 часов назад

В воинской части Ленобласти пропало сооружение весом 72 тонны

Общество 7 часов назад

Что изменилось в выдаче загранпаспортов?

Политика 10 часов назад

Мишустин расторг с США договор об открытой суше

Общество 10 часов назад

"Хотела напугать": Под Курском мать сожгла сына за рассказ отчиму о её изменах

Политика 11 часов назад

"Никого уже не волнуют внешние приличия": Илья Новиков рассказал о процессе над ФБК

Общество 11 часов назад

В московском ОМВД удерживают мигрантку, которая жаловалась на избиение полицейским

Происшествия 13 часов назад

Правозащитница: В Дагестане полиция взломала дверь убежища для жертв домашнего насилия

Политика 14 часов назад

Из официально предоставленной карты Алексея Навального исчезли анализы крови

Политика 14 часов назад

Топ-7 самых популярных на YouTube расследований ФБК*

Общество 15 часов назад

Сбивший на самокате 6-летнего ребенка мужчина ответит по уголовной статье

Политика 17 часов назад

Скончалась депутат Госдумы, сестра министра обороны Лариса Шойгу

Политика 17 часов назад

Комитет ГД по законодательству одобрил увеличение штрафов по закону Димы Яковлева

Здоровье и дом 17 часов назад

В России выявили максимум заразившихся COVID-19 за сутки с февраля этого года

Общество 17 часов назад

"Острая нехватка специалистов": Вторую линию БАМа будут строить заключенные

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика