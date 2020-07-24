Соседов и Вассерман признались в общей вредной привычке

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал запретить в России продукцию Nestle, Coca-Cola и Mars и решил «разобраться» с McDonald’s и его «заведомо вредной пищей».

Об отношении к фастфуду «Собеседник» расспросил известных россиян.

Анатолий Вассерман, публицист:

– Лет 90 назад Мэй Уэст сказала: «Все, что мне нравится, либо вредно, либо безнравственно, либо полнит». Я ем довольно много разных вредных кушаний. Надо ли что-то запрещать? Не думаю. Но нужно улучшить в школе преподавание сведений о здоровом питании и приучать к вкусной и здоровой пище.

Сергей Соседов, критик:

– Я ем чипсы и редко хожу в McDonald’s. Постоянно там питаться – во вред, но если от случая к случаю, то это даже в удовольствие. Такие рестораны должны быть. Это стандарт быстрого питания.

Алексей Ковальков, врач-диетолог:

– Я употребляю и чипсы, и пиццу, но знаю меру. Нет государственной программы питания населения. Где культура питания, в школах она есть? А диетолог есть хоть в какой-нибудь поликлинике? У нас в стране продолжают все вопросы решать системой запретов.

Мария Арбатова, писатель:

– Когда я вижу человека, который ест фастфуд, я напоминаю ему, что там вместо мяса вещи, которые должны идти на помойку: хрящи и всякая дрянь разгоняется в коллайдере и красится аммиаком. Для меня это тошниловка. Людям кажется, что они поели, но они так же могли себя насытить пластилином.

Никас Сафронов, художник:

– Вредной пищи не избежать: покупаешь яйца – и не знаешь, как выращивали этих кур. Однажды я заинтересовался происхождением помидоров у хозяина центрального столичного статусного ресторана. По секрету он рассказал, что эти помидоры из подмосковных теплиц, но всем принято говорить, что они из Азербайджана.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №21-2021 под заголовком «Вы едите вредную пищу?».