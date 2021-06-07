В Москве сегодня облачно, воздух прогреется до 24 градусов

В понедельник, 7 июня, в Москве будет стоять облачная погода с прояснением, возможны кратковременные дожди и гроза, воздух прогреется до +24°. Об этом сообщает Центр погоды ФОБОС.

По словам синоптиков, столичный регион остается под влиянием южного циклона, «забрасывающего разрозненные массивы кучево-дождевых и грозовых облаков», при этом температура будет соответствовать климатической норме июля.

В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, температура воздуха будет находиться в промежутке от +22 до +24° и от +20 до +25° по области.

Ветер будет дуть восточный, северо-восточный со скоростью 3-8 м/с, при грозе – с порывами.

Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст.

Ранее специалисты предупредили о «грозовом буме» на этой неделе в Центральной части России. По словам синоптиков, в этот период ежедневно ожидаются ливни и грозы с порывами шквалистого ветра, также возможен слабый мозаичный град. За ближайшие шесть суток количество осадков может составить до 60 мм, или 80% месячной нормы.

Температура при этом будет немного выше климатических показателей июня – в среднем от +20° до +25°.