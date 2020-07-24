В воинской части Ленобласти пропало сооружение весом 72 тонны

В Ленобласти неспокойно. В одной из воинских частей пропало фортификационное сооружение «Панцирь-2ПУ» весом 72 тонны. Обнаружили пропажу еще в ноябре 2019 года в ходе инвентаризации, но дело о краже возбудили только вот-вот.

Здоровенная халабуда, напоминающая помесь огромного сарая с гофрированной трубой, располагалась на территории, которую Минобороны сдавало в аренду. Сама халабуда была списанной и никому не нужной, но когда командир воинской части 31810 обнаружил, что ее нет на месте, он подал иск о возмещении причиненного материального ущерба. Крайней, то есть ответчиком, оказалась бывший начальник склада военно-технического имущества взвода обеспечения Юлия Самохвалова.

Ущерб от пропажи командир оценил в 447.120 рублей (недорого). Как заявляет истец, разборка «Панциря-2ПУ» с положенным по этому случаю составлением акта демонтажа не была произведена. А полученный в результате чермет весом 72 тонны не оприходован. По мнению обвинения, Юлия Самохвалова недобросовестно исполняла должностные обязанности.

Однако Санкт-Петербургский суд встал на сторону Самохваловой. В ходе следствия выяснилось, что допуск к «Панцирю» был открыт для всех желающих. Да и сама Самохвалова просто физически не могла противостоять разбору «Панциря» на вторсырье, поскольку штука эта располагалась далеко от ее непосредственного места службы. Кроме того, сооружение никто не сторожил и обеспечить сохранность списанного военного имущества начальник склада не могла. В общем, прощайте, 72 тонны «Панциря».

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №21-2021 под заголовком «Панцирь сплыл».