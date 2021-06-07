Основатель Amazon Джефф Безос полетит в космос вместе с братом уже в июле

Основатель компании Amazon Джефф Безос рассказал, что намерен осуществить космическое путешествие вместе со своим братом. Полет назначен на 20 июля и будет осуществлен с помощью космического корабля New Shepard, который принадлежит компании Безоса Blue Origin.

«С пятилетнего возраста я мечтал о путешествии в космос. 20 июля я сделаю это вместе со своим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом», — пишет он в своем Instagram.

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В ролике, посещённом полету, он объясняет, что с человеком происходит трансформация, когда он видит Землю с орбиты: «Это меняет тебя, меняет твоё отношение к человечеству, к этой планете — это всего лишь Земля, — рассказывает миллиардер. — Это важно для меня, я хотел, чтобы мой брат полетел со мной».

По словам прокомментировавшего предстоящий полет брата бизнесмена, он не ожидал, что Джефф полетит первым рейсом и уж точно не догадывался, что он позовет его с собой.