Москвичей предупредили о сильном ветре, грозе и граде до конца дня

МЧС предупреждает жителей столицы о сильном ветре до 17 метров в секунду, грозе и граде в ближайшие часы.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 7 июня местами по Москве ожидается гроза, дождь, град, при грозе усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду», — приводит сообщение ведомства агентство РИА Новости.

Водителям рекомендуется сбросить скорость и увеличить дистанцию, избегать внезапных маневров, не оставлять авто вблизи деревьев. Пешеходам необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Московские власти также рекомендовали закрыть летние веранды кафе, укрепить все конструкции и закрыть зонты в них. «Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации», — передает ТАСС.

МЧС России просит соблюдать во время грозы следующие правила: во время ударов молнии не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном, по возможности выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы. При получении информации о выпадении обильных осадков следует воздержаться от поездок по городу, по возможности нужно оставаться в квартире или на работе. На улице при сильном ливне не рекомендуется спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения, лучше укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления. Не следует также прятаться от дождя вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей.