"Меня домогался посол Швейцарии": россиянка обвинила дипломата в харассменте

«Я же не кинозвезда, надо мной просто посмеются»

Досье

Ив Россье родился в 1960 году в Делемоне (Швейцария), женат, 5 детей. Послом Швейцарии в России был с 2017 по 2020 год. В 2012–2016 гг. работал статс-секретарем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии. В 2004–2012-м – директором Федерального бюро социального страхования. В 2000–2004-м – директором секретариата Федеральной комиссии по контролю за игорными домами.

– Я пришла в посольство в 2001 году, сразу после университета, и работала там до 2019 года. Ив Россье приехал в Россию в начале 2017-го, – рассказала «Собеседнику» Полуэктова. – Я как переводчик обязана была его сопровождать на официальных мероприятиях. И при первом же знакомстве в его резиденции он, показывая на меня, сказал своей жене, милой даме: «Посмотри, как надо выглядеть. А ты выглядишь, как не знаю что. Не садись с нами за стол». Это, конечно, было за гранью, но я сделала вид, что ничего не слышу – моей задачей было заниматься гостями. Но подобные инциденты повторялись регулярно.

На фуршетах, вспоминает Наталья, посол без всякой необходимости подходил к ней вплотную – то приобнимет, то руку положит на плечо.

– Ну, думаешь, людей много, места маловато, ну мало ли... А дальше всё шло по нарастающей. Но совсем все ясно стало во время чемпионата мира по футболу, когда мы поехали в Ростов-на-Дону.

Ночью он вломился ко мне в комнату в гостинице в совершенно непотребном состоянии. Пытался снять с меня халат и завалить на кровать. Мне сейчас 42, тогда было 39. Россье почти на 20 лет старше. Я была в полном смятении.

А он на следующее утро сделал вид, что ничего не произошло. Каменное лицо. Разговоры только по работе. Но поймите, я много лет работала в посольстве, у меня две маленькие дочки. И я растерялась, даже струсила. Я как-то убедила себя в том, что он, может, так напился, что совсем ничего не соображал. И потом, ну что делать? Я рассказала об этом ближайшей подруге, прорыдалась, и она мне сказала: «Наташа, он был пьяный, он забыл всё. И ты забудь. Ты отбилась, пара синяков на руках не в счет».

Понимаете, мы еще не привыкли отстаивать свое достоинство. Случись такая история в Европе или в США сейчас – был бы огромный скандал. А у нас что, куда с этим пойти? Я же не кинозвезда. Да надо мной просто посмеются.

А сам посол уже позже, когда дело дошло до увольнения и заявления, говорил мне прямым текстом, что ему ничего не будет – у него дипломатический иммунитет.

По словам Натальи, осенью 2018 года, уже после чемпионата, г-н Россье спросил ее как ни в чем не бывало: «Ну что, как у нас дела с взаимностью?» А спустя некоторое время, видя непонимание, объявил, что она должна определиться – либо «ты со мной», либо «ты здесь работать не будешь».

– И дальше я начала искать новую работу, – продолжает свою историю Наталья. – Я ушла в середине марта 2019-го и уже в начале апреля начала работать в другом месте.