"Меня домогался посол Швейцарии": россиянка обвинила дипломата в харассменте

В московском суде больше полугода рассматривалось дело, связанное с сексуальным домогательством, в котором переводчица Наталья Полуэктова обвиняла посла Швейцарии.
Это сложная история, исков там несколько, поскольку переводчица обвиняет посольство еще и в том, что ей не выплатили ее законные деньги, а посол в ответ на обвинение в харассменте выдвинул против нее иск о мошенничестве.
Ни Наталья, ни ее экс-начальник посол Ив Россье уже не работают в посольстве Швейцарии. Она вынуждена была уволиться, а его отправили домой, на пенсию. «Сейчас идет судебное разбирательство, и мы ничего не комментируем», – ответили нам из посольства на запрос.
Ну а Наталья Полуэктова рассказала свою версию, подчеркивая, что стала жертвой ложных обвинений после попытки предать гласности историю с предполагаемым харассментом.
«Я же не кинозвезда, надо мной просто посмеются»
Досье
Ив Россье родился в 1960 году в Делемоне (Швейцария), женат, 5 детей. Послом Швейцарии в России был с 2017 по 2020 год. В 2012–2016 гг. работал статс-секретарем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии. В 2004–2012-м – директором Федерального бюро социального страхования. В 2000–2004-м – директором секретариата Федеральной комиссии по контролю за игорными домами.
– Я пришла в посольство в 2001 году, сразу после университета, и работала там до 2019 года. Ив Россье приехал в Россию в начале 2017-го, – рассказала «Собеседнику» Полуэктова. – Я как переводчик обязана была его сопровождать на официальных мероприятиях. И при первом же знакомстве в его резиденции он, показывая на меня, сказал своей жене, милой даме: «Посмотри, как надо выглядеть. А ты выглядишь, как не знаю что. Не садись с нами за стол». Это, конечно, было за гранью, но я сделала вид, что ничего не слышу – моей задачей было заниматься гостями. Но подобные инциденты повторялись регулярно.
На фуршетах, вспоминает Наталья, посол без всякой необходимости подходил к ней вплотную – то приобнимет, то руку положит на плечо.
– Ну, думаешь, людей много, места маловато, ну мало ли... А дальше всё шло по нарастающей. Но совсем все ясно стало во время чемпионата мира по футболу, когда мы поехали в Ростов-на-Дону.
Ночью он вломился ко мне в комнату в гостинице в совершенно непотребном состоянии. Пытался снять с меня халат и завалить на кровать. Мне сейчас 42, тогда было 39. Россье почти на 20 лет старше. Я была в полном смятении.
А он на следующее утро сделал вид, что ничего не произошло. Каменное лицо. Разговоры только по работе. Но поймите, я много лет работала в посольстве, у меня две маленькие дочки. И я растерялась, даже струсила. Я как-то убедила себя в том, что он, может, так напился, что совсем ничего не соображал. И потом, ну что делать? Я рассказала об этом ближайшей подруге, прорыдалась, и она мне сказала: «Наташа, он был пьяный, он забыл всё. И ты забудь. Ты отбилась, пара синяков на руках не в счет».
Понимаете, мы еще не привыкли отстаивать свое достоинство. Случись такая история в Европе или в США сейчас – был бы огромный скандал. А у нас что, куда с этим пойти? Я же не кинозвезда. Да надо мной просто посмеются.
А сам посол уже позже, когда дело дошло до увольнения и заявления, говорил мне прямым текстом, что ему ничего не будет – у него дипломатический иммунитет.
По словам Натальи, осенью 2018 года, уже после чемпионата, г-н Россье спросил ее как ни в чем не бывало: «Ну что, как у нас дела с взаимностью?» А спустя некоторое время, видя непонимание, объявил, что она должна определиться – либо «ты со мной», либо «ты здесь работать не будешь».
– И дальше я начала искать новую работу, – продолжает свою историю Наталья. – Я ушла в середине марта 2019-го и уже в начале апреля начала работать в другом месте.
Письмо президенту
Но история этим не кончилась. Скандал разгорелся, когда Наталья Полуэктова написала заявление об увольнении по собственному желанию и потребовала с посольства положенную ей компенсацию в размере 5,5 млн рублей:
– Каждый месяц из нашей зарплаты вычитается минимум 10%. Это так называемое социальное и пенсионное страхование. И за 18 лет набежала очень приличная сумма, которую мне по непонятным причинам не выплатили. Хотя по закону должны были. Не дождавшись объяснений от посольства, я написала министру иностранных дел Швейцарии более развернутое письмо. Министр мне тоже не ответил.
После этого я уже написала президенту Швейцарии, где полностью изложила ситуацию: как посол домогался, как напал, как предлагал взаимность под угрозой увольнения и что мне не заплатили деньги, нарушая все мои права.
После письма президенту началась проверка в Швейцарии. Адвокат, представляющий интересы посольства, назвал заявления переводчицы о сексуальных домогательствах «абсолютно клеветническими» и дискредитирующими.
В ответ Полуэктову обвинили в мошенничестве и клевете, потребовав 75 тыс. франков (это чуть больше 6 млн рублей). Наталья считает, что это обвинение в мошенничестве «было придумано постфактум», чтобы объяснить, почему ей при увольнении не были выплачены те самые социальные отчисления.
– Моя подруга, работавшая в посольстве, рассказывала, что там после моей жалобы президенту Швейцарии начался просто «шок, трепет и ужас», потому что никто не ожидал, что я такая настырная. Им нужно было придумать, почему мне не были выплачены мои деньги, и у них ушло на это 2,5 месяца. Не могли же они сказать, что причиной была злость посла, которому я отказала, и в качестве объяснения посол не нашел ничего лучше, чем сказать, что, оказывается, «она негодяйка и воровка», – говорит Наталья. – Россье отослали домой только в конце прошлого года, но он торопился продавить всеми правдами и неправдами, чтобы меня привлекли в качестве обвиняемой до его отъезда.
Параллельно, по словам Натальи, швейцарской стороной была развязана травля – ее новым работодателям звонили и посылали порочащие письма в крупные компании с требованиями не нанимать Полуэктову.
– Меня теперь обвиняют в том, что я подделала медицинские документы об оплатах. У работников посольства есть социальный пакет, предполагающий возмещение части медицинских расходов. То есть вы обращаетесь в клиники за лечением, потом получаете бумаги о том, что вы оплатили это лечение. Швейцарская сторона, получив документы, возмещает большую часть расходов, если считает их подлежащими возмещению. Так вот, чтобы как-то объяснить невыплату мне моих средств, была придумана версия, что все предоставленные мной медицинские документы – поддельные. Но как можно подделать кассовые чеки и банковские слипы? Я же просто одинокая русская секретарша с двумя детьми, а не профессор Мориарти!
А когда я говорила: давайте проведем экспертизу, чтобы проверить, настоящие ли чеки я предоставляла, мне несколько раз в этом отказывали. И ни одной экспертизы в деле так и нет. Вот так один человек может испортить жизнь, – горестно вздыхает Наталья. – Но сейчас, когда Россье больше не посол и иммунитета у него нет, у меня появился шанс в деле о харассменте. Только мне нужно разобраться с уголовным делом.
Сейчас дело находится в кассационной инстанции.
P.S.
При подготовке материала редакция sobesednik.ru направляла в Посольство Швейцарии в РФ запрос о предоставлении информации касательно судебного дела Натальи Полуэктовой. Цитата: «для взвешенной и адекватной публикации… <нам> нужно знать версию и позицию посольства. Речь, разумеется, о причине ее увольнения, об обоснованности обвинений господина Ива Россье в харассменте, об обвинении Натальи Полуэктовой в мошенничестве, о том, в какой очередности происходили эти обвинения...»
На этот запрос пришел следующий ответ: «Сейчас идет судебное разбирательство, и мы ничего не комментируем».
Далее, после публикации, Посольство Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации направило в адрес редакции Sobesednik.Ru заявление, в котором в частности говорится:
«Никакого дела о сексуальном домогательстве, рассматриваемого «в московском суде, в котором переводчица Наталья Полуэктова обвиняет посла Швейцарии», не существует.
Постановлением старшего следователя следственного отдела по Басманному району следственного управления по ЦАО Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве от 21.04.21 отказано в возбуждении уголовного дела в отношении господина Ива Россье по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 133 УК РФ, в связи с тем, что «доводы Полуэктовой Н.Н. не нашли своего подтверждения» (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ)…
Кроме того, вступившим в законную силу решением суда района Заане в кантоне Фрибург (Швейцария) от 3 октября 2019 г. указанные в Публикации обвинения, выдвинутые в адрес бывшего посла Швейцарии в Российской Федерации, признаны клеветническими, а лицу, выдвинувшему данные обвинения, запрещено распространять указанные сведения как не соответствующие действительности».
Посольство предоставило редакции копию постановления старшего следователя следственного отдела по Басманному району от 21 апреля 2021 года об отказе в возбуждении уголовного дела.
Елена Кравец.
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Материал вышел в издании «Собеседник» №21-2021 под заголовком «Дипломатическая прикосновенность».
Рубрика: Общество