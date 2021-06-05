Счетная палата проверит эффективность льготной ипотеки. Вчера Путин её продлил

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что ведомство намерено проверить эффективность правительственной программы льготной ипотеки, которая была начата год назад. Она говорит, что бывали случаи, когда один человек брал 3-4 льготных кредита.

«Здесь руку на пульсе держим. Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, ее замы — мы с ее замом, и с направлением аудитора Счетной палаты Алексея Саватюгина, и с Минстроем очень часто проводим и встречи, и обсуждения. Потому что это ощутимая тема, чувствительная», — приводит слова аудитора ТАСС.

Она отметила, что программа в ряде случаев действительно помогла улучшить жилищные условия граждан, однако наблюдались, по её словам, и случаи, когда ей злоупотребляли: брали ипотеку на несколько квартир сразу. В добавок, программа может привести к слишком высокому уровню закредитованности населения страны.

Напомним, что накануне программа льготной ипотеки была продлена президентом Владимиром Путиным ещё на год. Он также предложил расширить её на семьи с всего одним ребенком, рожденным позднее 2018 года, а ставку увеличить с 6,5% до 7%.

После начала работы программы резко вырос спрос на жилье, а за ним поползли вверх и цены, например, в Москве увеличение стоимости квартир достигает десятков процентов.