К Копенгагену хотят приделать искусственный остров на 35 тысяч жителей

Датские власти решили начать строительство искусственного острова, который будет соединен с Копенгагеном метрополитеном, тоннелем и дорожным путем. Парламент уже дал добро на строительство. Проект планируют закончить к 2070 году, но против мегастройки выступают экологи, которые не в восторге от бесконечного подвоза почвы и других материалов.

Остров Линеттхольм должен также включать в себя систему дамб, которые обеспечат защиту порта Копенгагена от подъема уровня моря. Размер острова будет сравним с площадью 400 футбольных полей, а жить на нем смогут до 35 тысяч человек, пишет «Би-би-си». Чтобы построить его, понадобится 80 миллионов тонн почвы, только возведение фундамента будет продолжаться до 2035 года.

Этологи подсчитали, что в день стройка потребует 350 рейсов грузовиков с почвой. Это, сама стройка и изменения в ландшафте, как считают экологи, может крайне негативно отразиться на состоянии окружающей среды и качестве воды. Они протестуют против этой стройки, иск с требованием запретить её уже ушел в Европейский суд, однако вердикта пока нет.

В свою очередь дорожные власти Дании успокаивают активистов, предлагая, к примеру, потратить больше средств за счет привлечения к строительству электрических грузовиков, которые меньше загрязняют окружающую среду и создают меньше шумового загрязнения. Однако и количество поездок с ними увеличится.