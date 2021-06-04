В Кемерове мужчина убил экс-партнершу, когда узнал, что она оказывала интим-услуги

В Кемерове завершено расследование дела против 45-летнего ранее судимого мужчины. В декабре минувшего года он сильно избил 41-летнюю кемеровчанку, с который ранее состоял в близких отношениях, передает пресс-служба УСКР.

В тот день обвиняемый собирал застолье у себя дома. В компании знакомых была и его бывшая спутница. В ходе распития спиртных напитков она сообщила собравшимся, что ранее занималась проституцией.

Именно этот факт стал причиной избиения девушки. Утром агрессор обнаружил пострадавшую мертвой и вызвал «скорую».

Медика он сообщил, будто девушка уже пришла к нему в гости и лишь после задержания признал вину. Он будет отвечать перед судом по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей.