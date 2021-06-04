Сотрудника ДПС, случайно застрелившего парня при задержании, отпустили из СИЗО

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал освободить из-под ареста сотрудника ДПС, который в Новосибирской области ранил при задержании сопротивлявшегося 19-летнего Векила Абдуллаева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

Полицейский отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

При этом Бастрыкин инициировал разбирательство с сотрудниками регионального следственного управления СКР, которые завели дело на автоинспектора. Он потребовал от начальника обласного отделения пояснить, на каких основаниях было возбуждено дело и в связи с чем была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что инцидент произошел 28 мая. Авто, на котором передвигались трое нарушителей, не остановилось по требованию автоинспектора.

После погони началась потасовка. Сотрудник полиции, пытаясь уложить одного из нарушителей на капот авто, случайно выстрелил ему в голову. Молодой человек скончался в реанимации.

Против силовика возбуждено дело о превышении должностных полномочий с применением оружия и причинением тяжких последствий.

Еще одно дело возбуждено в связи с сопротивлением нарушителей при задержании. Разбирательство ведется по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти.