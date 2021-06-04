Очередной выпуск "В гостях у сказки": Путина раскритиковали за слова о выходе из кризиса

Президент страны Владимир Путин считает, что российская экономика выходит из сложной ситуации после пандемии, стране удается преодолевать сложности. Об этом он заявил во время Петербургского международного экономического форума.

«Текущая работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с эпидемией коронавируса. Лучшее подтверждение тому – результаты работы российской экономики в целом. России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года. И экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались, – подчеркнул президент. – Хочу сказать, что в значительной степени благодаря вам и вашим коллегам России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года».

Эти слова Путина в Сети восприняли, мягко говоря, с недоверием.

«Сказал бы более патриотично – идет отрицательный рост. И всё внимание будет на слово «рост», – прозвучала ирония в словах москвича.

«Очередной выпуск телепередачи «В гостях у сказки»... Пусть ещё про рывки и прорывы расскажет», – покритиковали слова президента.

«Было бы на что ссылаться, а пандемии с экономикой у нас аж с 90-х. Все выходим из кризисов и выходим… В России экономическая пандемия, видать, никогда не кончится», – скептичен пенсионер.

«И как она выходит, верхом или низом?», – уточняет студент.

«Владимир Владимирович, уточните, а экономика вышла из кризиса 2014 года из-за санкций за Крым?», – звучит в воздух уточняющий вопрос президенту.

«Скоро ждем очередной прорыв! Дна…», – скепсис в комментариях у многих.

«Чем ближе выборы, тем больше манна небесная», – объясняет «выход экономики из кризиса» банальной причиной профессор.

«Его экономика выходит из сложной ситуации. А наша-то когда выйдет?!» – человек уверен, что у него и президента разные экономики.

«Он говорит: «Вы знаете это лучше, чем кто либо, вы чувствуете это все в ходе практической работы». Знаем. Чувствуем. Ждём – не дождёмся осенних выборов. Мало не покажется!» – и вновь в дискуссии всплывают выборы.

«Между ковидными заплывами в пандемию, экономика вышла покурить!» – шутит читатель.

«Когда с экранов ТВ мне говорят о росте экономики, я начинаю четко понимать, что моя пенсия уменьшается, а цены увеличиваются. Как так-то?!» – еще один россиянин пока не чувствует никакого выхода из кризиса.

«Да, Путин – смешной дядечка. Сколько раз уже до этого из экономического кризиса выходили, а все глубже в нем и глубже?...»», – иронизирует читатель.