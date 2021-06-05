Мосгорсуд обязал МВД выплатить мужчине 200 тысяч. Полицейские избили его за замечание

В Мосгорсуде прошло заседание по делу о возмещении морального вреда тренеру женского ФК «Торпедо» Фаигу Нагдалиеву из-за избияния двумя сотрудниками полиции. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на «Комитет против пыток».

Суд обязал ответчика в лице МВД выплатить 200 тысяч рублей пострадавшему вместо заявленных в иске 400 тысяч.

В 2016 году мужчина около метро «Таганская» заметил куривших полицейских. На его замечание силовики отреагировали грубой лексикой. В итоге гражданин включил видеокамеру на смартфоне, но полицейские выбили у него телефон из рук.

После Нагдалиеву заломили руки, поставили на колени и нанесли удары ногами по груди и голове. При задержании его заставили подписать бумагу о том, что он ударился головой об дверь метро.

Мужчина зафиксировал все побои. У него была диагностирована черепно-мозговая травма, ссадины, ушибы, кровоподтеки и сотрясение мозга.

Силовики пытались извиниться перед тренером женской команды, приносили ему на работу торт, но в итоге все равно ответили по закону. Один из них получил 3 года и 4 месяца колонии, а другой – 3 года и 8 месяцев.

Незадолго до приговора полицейские перевели потерпевшему 100 тысяч рублей.

Возбудить дело против силовиков получилось лишь в 2017 году, когда Фаиг Нагдалиев пришел на личный прием у руководителя главного следственного управления СК России по Москве Александра Дрыманова. Возмещать моральный ущерб в первых судебных инстанциях гражданину тоже отказались.