Медик в Красноярске пойдет под суд из-за 14 детей без попечения, переданных китайцам

Против заместителя главного врача Красноярского краевого клинического центра охраны материнства и детства заведено уголовное дело о халатности. Об этом сообщает следственное управление СКР региона.

Согласно версии следствия, 68-летняя женщина, будучи руководителем, допустила, чтобы ее подчиненные передали детей не законным представителям, а постороннему лицу, предоставившему доверенность от граждан Китая.

Вероятнее всего речь идет о кейсе, связанным с суррогатном материнством.

Следствие настаивает, что медики оставили детей в социально опасном положении, поскольку ответственность за жизнь, здоровье и развитие ребенка несут их доверенные представители.

«Недобросовестное и небрежное отношение к службе заместителя главного врача повлекло совершение в отношении 14 новорожденных детей тяжких преступлений в виде их купли-продажи, что повлекло существенное нарушение их прав и законных интересов», – говорится в пресс-релизе СК.