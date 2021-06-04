Илья Соболев снял пародию на пиар-ролик МВД про березу и "грустного участкового"

На днях в интернете появился имиджевый ролик красноярского отдела МВД, где полицейский ходит, нюхает цветочки и обнимает березу под песню группы «Любэ». В конце камера уходит в горизонт, а на экране появляется надпись «Каждый раз, когда вы переводите деньги мошенникам, где-то грустит один участковый».

Видео быстро стало предметом насмешек в соцсетях, теперь же его высмеял в своем Instagram комик Илья Соболев. Пародист снял похожий ролик: тоже понюхал цветы, тоже показательно пафосно обнял березу (для этого он даже снял футболку и протер ею дерево в том месте, где облокачивался на него), а также с грустным видом скатился с детской горки. В конце пейзаж такой же, как у пиарщиков из МВД, но надпись гласит:

«Каждый раз, когда в интернете появляется [идиотский] ролик, где-то один грустный Соболев думает на него пародию».

Хотя ролик МВД и не блещет оригинальностью, своеобразная логика в нем все же есть. Песня «Березки» группы «Любэ», которая используется в нем, ранее была интегрирована в сериал «Участок», где актер Сергей Безруков играет роль участкового и поет её вместе с солистом группы Николаем Расторгуевым.