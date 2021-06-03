В Ставрополье на свободу вышел мужчина, бросивший в нагвардейца стул

В Ставрополье Железноводский городской суд приговорил к 9 месяцам колонии фигуранта «ингушского дела» Ибрагима Межоева. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на правозащитный центр «Мемориал» (признан Минюстом иностранным агентом).

Мужчина бросил в сотрудника нацгвардии стул во время мартовских митингов в 2019 году в Магасе против изменения границ между Чечней и Ингушетией. Против него возбудили уголовное дело по статье о неопасном для жизни насилии против сотрудника силового ведомства.

Межоев вышел на свободу из зала суда, поскольку ему был засчитан срок, проведенный в СИЗО.