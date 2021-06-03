"Матвиенко не хочет вакцинироваться": в Сети оценили слова спикера Совфеда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подтвердила, что в России не может быть обязательной вакцинации для граждан, это стало бы нарушением законодательства.

Тема добровольности вакцинации была поднята в ходе пленарного заседания палаты в среду с участием главы Роспотребназдора Анны Поповой.

«Никакой обязательной вакцинации в России быть не может, это будет грубым нарушением закона и тех правил, которые у нас существуют», – сказала Матвиенко.

Напомним, что не так давно власти Якутии попытались ввести у себя в регионе обязательную вакцинацию, со штрафами от 200 тысяч для организаций, которые не обеспечат вакцинацию всего персонала, но в первые же часы, уловив волну гнева населения, передумали и слово «обязательная» из документов убрали.

Почти тут же президент России Владимир Путин подтвердил, что обязательной вакцинации в России не будет.

Так чем же являются слова Матвиенко – генеральной линией партии или собственным мотивом? Об этом принялись рассуждать в соцсетях.

«По ходу, Матвиенко сама вакцинироваться не хочет – вот и говорит, что обязательную вводить не надо», – считает россиянин.

«А для чего ей наши вакцины, если они в Европе почти нигде не признаны. Хоть прививайся, хоть не прививайся, для европейцев это значение не имеет, они признают только свои вакцины», – парирует следующий комментатор.

«Интересно, а многие из наших власть имущих привились не российскими вакцинами?» – задает риторический вопрос москвич.

«Ребята, вот вы странные… Президент говорит: «Обязательной вакцинации не будет». Вы что думаете, Матвиенко могла что-то другое после этого молвить? Акститесь…», – приводит разумное объяснение пенсионер.

«Изолируйте тогда тех, кто не хочет вакцинироваться!» – звучит под конец обсуждения комментарий, призывающий к другому нарушению закона. Но это уже совсем другая история…