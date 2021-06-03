Иммунолог Владислав Жемчугов заявил о завершении пандемии COVID-19 в России

Пандемия коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации начнет постепенно затухать, а количество зараженных при этом будет сокращаться. С таким заявлением выступил врач-иммунолог, эксперт по особо опасным инфекционным заболеваниям и доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

«Риски какой-либо новой волны заболевания или всплеска статистики заболеваемости на ближайшее лето и даже на осень по COVID-19, как мне кажется, отсутствуют. Разумеется, могут проявлять себя незначительные колебания из-за перемещения большого количества людей в рамках отпусков. Однако сам процесс продолжит затухать, а количество новых случаев заражения будет снижаться при равном количестве проведенных тестов», – приводит слова иммунолога «РИА Новости».

По словам Жемчугова, относительно высокий уровень угрозы по коронавирусу на данный момент сохраняется только в тех субъектах, где большое количество людей не переболели COVID-19 и не приняли вакцину.

«Следует сейчас провести такой скрининг на наличие антител по регионам, чтобы выявить потенциально опасные. И в те субъекты, где людей с антителами все еще мало, направить максимальные усилия по повышению темпов вакцинации, чтобы исключить риски увеличения заболеваемости, госпитализации и смертельных случаев», – подчеркнул эксперт.

При этом Жемчугов озвучил наиболее положительный для большинства россиян тезис. По его словам, в масштабах всей страны пандемия COVID-19 на данный момент уже находится даже не в стадии стационарной фазы, а именно в стадии завершения.