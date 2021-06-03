"Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" в конфликте с государственными интересами?

Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» является крупнейшим в России по размеру выручки от российской практики, а также лидирует в рейтингах по четырем направлениям юридической практики: международный коммерческий арбитраж, корпоративные споры, банкротство, антимонопольные споры и консультирование. Этот успех принес огромные деньги основателям бюро, чьи имена значатся в его названии.

Не секрет, что во многом этим успехом бюро обязано тесному переплетению судеб своих основателей и высокопоставленных государственных деятелей России. Этому адвокатскому бюро достаются государственные контракты по представлению Российской Федерации в международных инстанциях. Причем выступает оно в качестве эксклюзивного поставщика. Еще в 2004 году ЕПАиП участвовало в защите сотрудников российских спецслужб, обвиненных в ликвидации лидера чеченских сепаратистов Зелимхана Яндарбиева. В 2007 году адвокатское бюро было посредником на переговорах об освобождении в Нигерии шести россиян, работников принадлежащего «Русалу» алюминиевого завода Alscon. В 2008 году бюро представляло Россию в споре с Грузией в международном суде ООН в Гааге. За последние десять лет ЕПАиП заработало на государственных контрактах около 2 млрд руб., причем зачастую получая их на безальтернативной основе. Услугами ЕПАиП также пользуются такие государственные корпорации, как «Россети» и остальные.

Одним словом, без серьезного доверия со стороны российских властей бизнес ЕПАиП никогда бы не достиг таких масштабов. Но, такое впечатление, это доверие в бюро уже давно воспринимают как должное и не особенно-то им дорожат. Статус окологосударственной структуры не мешает основателям ЕПАиП браться за защиту в том числе и беглых преступников, фактически объявивших России войну.

Уже 10 лет как ЕПАиП представляет интересы основного владельца химкомбината ПАО «Тольяттиазот», гражданина США Сергея Махлая, в 2019 году заочно приговоренного в России к реальному сроку в девять лет за мошенничество по предварительному сговору. Суд также обязал его и других владельцев ТоАЗа выплатить в общей сложности 87 млрд руб. пострадавшим от их аферы. Но Махлай и его соучастники дали понять, что никаких компенсаций ущерба выплачивать не будут, так как решений российских судов они не признают, считая их, наряду с правоохранительными органами, тотально коррумпированными. Также Махлай и другие связанные с «Тольяттиазотом» фигуранты обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем (ч.3 ст. 210 УК РФ), неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и покушении на дачу взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ). Причем подкупить Махлай пытался не абы кого, а судей Верховного суда РФ, пытаясь отменить решения нижестоящих судов о доначислении налогов.

Вместе с Махлаем по уголовному делу проходит Александр Попов, бывший председатель принадлежащего Махлаю Тольяттихимбанка. В настоящее время Попов арестован и дает показания в суде.

А недавно представители ЕПАиП предприняли попытку «отмазать» Махлая и Попова от этого уголовного дела. С этой целью они приехали в США, встретились с Махлаем и составили с его слов протокол опроса, в котором он говорит, что никаких преступлений не совершал. Попова он называет порядочным и честным человеком, жертвой оговора, а в организации взятки обвиняет «провокаторов», к которым отношения не имеет.

По мнению экспертов, на текущей стадии расследования уголовного дела о взятке Верховному суду вина Попова практически доказана, поэтому заявления Махлая о своей и Попова невиновности выглядят наивными и несостоятельными.

Что касается Попова, он вместе с Махлаем проходит фигурантом и уже упомянутых уголовных дел.

По версии следствия, в организованном преступном сообществе Попов руководил финансовым центром по незаконному выводу денег с «Тольяттиазота» и перераспределению их на офшорные счета владельцев ТоАЗа, отвечал за отмывание и обналичивание денег, направляемых на коррупционные цели. Подписано обвинительное заключение в отношении бывшего главы Тольяттихимбанка Александра Попова. (Закон и порядок. Происшествия. НИА Самара, 15.10.2020 niasam.ru)

Казалось бы, живущим за счет госзаказов юристам ЕПАиП не стоило бы связываться с такими клиентами, дабы не похоронить свою годами выстраиваемую репутацию. Но у Махлая есть главный аргумент – деньги, которые он похитил (в том числе у Российской Федерации путем неуплаты налогов) и отказывается возвращать. И ЕПАиП, очевидно, считает, что они «не пахнут».

А в 2020 году Махлай подал иск в ЕСПЧ против России, недовольный деятельностью российской правоохранительной системы, которая, по его мнению, несправедливо его преследует. Другой фронт в войне против России открыл сообщник Махлая, швейцарский бизнесмен Эндрю Циви, осужденный за мошенничество вместе с ним. Его Ameropa AG еще в 2015 году заявила, что российское государство якобы нанесло ей ущерб в $450 млн и пригрозила международным арбитражем, если эта сумма не будет выплачена добровольно. В 2017 году компания направила России доарбитражное уведомление.

Может быть, хотя бы этот демарш против Российской Федерации со стороны скрывающихся за рубежом осужденных мошенников заставил ЕПАиП вспомнить о своей работе на российские власти и опомниться? Вовсе нет, они продолжают обслуживать интересы Махлая как ни в чем не бывало.

Если присмотреться к деятельности ЕПАиП, то эти вопиющие эпизоды не окажутся единственными. Несколько лет назад руководство бюро взялось защищать в России интересы известного международного афериста Уильяма Браудера. Для этого была использована некая организация под названием «Фонд исследования проблем безопасности», учредителем которой является Российский торгово-финансовый союз, возглавляемый никем иным как партнером бюро Станиславом Пугинским. Фонд написал обстоятельное письмо от 7 ноября 2017 года секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву. В этом четырехстраничном документе рассказывается о некоем калмыкском ООО «Дальняя степь», в свое время возглавляемом Уильямом Браудером. За неисполнение налоговых обязательств обществом «Дальняя степь» суд обвинил Браудера в преднамеренном банкротстве предприятия и потребовал взыскания в пользу государства 1,2 млрд руб.

С подачи ЕПАиП Фонд исследований проблем безопасности в письме предупреждает, если не угрожает, что если Совет безопасности РФ не примет меры к защите обвиняемых, то мерами реагирования международного сообщества может стать «проведение инвестиционного арбитража против Российской Федерации, итого которого может стать взыскание с государства миллиардных убытков».

Похожий почерк, не так ли? Ровно тем же самым «миллиардным взысканием убытков» России грозят Сергей Махлай и Эндрю Циви. И кто именно надоумил их вести войну с Россией в международных судебных инстанциях, как не то же адвокатское бюро ЕПАиП, которое обслуживает этих беглых преступников последние несколько лет?

Никто не спорит: профессиональный долг адвоката - защищать преступника любыми законными способами. Но здесь надо все-таки понимать, о каких адвокатах, о каких преступниках и о каких способах идет речь. В данном случае создалась конфликтная для интересов государства ситуация, при которой адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» одной рукой представляет Россию в международных инстанциях, а другой помогает осужденным по уголовной статье в тех же инстанциях с Россией бороться. Возникает резонный вопрос: а нужен ли российскому правительству такой «эксклюзивный поставщик юридических услуг»?