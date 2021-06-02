В VTimes обсудили возможное закрытие издания в ближайшие дни

Два источника, приближенных к медиапроекту VTimes, заявили, что на встрече руководителей рассматривался вариант закрытия издания в ближайшие дни. Об этом пишет РБК.

Эту информацию изданию подтвердил один из топ-менеджеров VTimes. Однако, ответа от основателя и одного из официальных представителей проекта Александра Губского пока не последовало ответа.

Напомним, что в мае VTimes признали иностранным агентом из-за поддержки некоммерческой организацией Stichting 2 Oktober, зарегистрированной в Нидерландах.

Напомним, что VTimes был создан чуть меньше года назад из коллектива издания «Ведомости», когда оно было продано владельцу холдинга «ФедералПресс» Ивану Еремену.