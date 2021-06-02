В России предлагают ввести контроль за игровой индустрией и геймерами. Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), подведомственный Роскомнадзору, предложил распространить на игры требования «закона Яровой» и обязать сервисы сохранять сообщения пользователей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В проведенном исследовании сотрудники центра указали на высокие риски в области видеоигр в России и необходимости принятия мер по их уменьшению. Они предлагают обязать владельцев игровых платформ хранить в России информацию о передаче сообщений и изображений, а также данные о пользователях и содержимое сообщений.

По словам специалистов ГРЧЦ, некоторые игры фактически становятся социальными сетями, что порождает «возможное негативное влияние на развитие личности, а также риск использования игрового пространства в целях агитации и радикализации, распространения терроризма и экстремизма».

Как отмечается, власти раньше не интересовались регулированием игрового рынка, однако в период пандемии игры стали площадками для общения и ситуация изменилась. Примером служит Китай, где запретили серию игр Animal Crossing из-за политических заявлений игроков.

Эксперты считают, что разработчики игр и владельцы платформ не станут исполнять подобные требования и им проще будет полностью убрать возможность общения в своих проектах, особенно если исполнение закона потребует больших затрат.

Сейчас «закон Яровой» распространяется на операторов связи и организаторов распространения информации — форумы, мессенджеры, соцсети и сервисы знакомств.