В Москве расширяют программу обучения преподавателей русского языка как иностранного

Ректор Института русского языка имени Пушкина и депутат Мосгордумы Маргарита Русецкая рассказала о планах по обучению школьных преподавателей новой адаптационной программе для детей-мигрантов.

Как пишет АГН «Москва» педагоги по профилю русского языка и литературы смогут записаться на программу повышения квалификации для преподавания русского языка как иностранного.

Запись на этот курс станет доступна уже в августе на сайте dpo.mos.ru.

В перспективе модули этого профиля могли бы стать доступны на портале Московской электронной школы.

По словам депутата, дисциплина русского как иностранного сейчас активно выходит за пределеы школьного образования. Ей интересуются не только те, кто будет обучать языку за пределами РФ, но и внутри страны.

«Подготовка преподавателей русского языка как иностранного может повлиять на качество миграционной политики в Москве. Эти специалисты столице необходимы. Для того чтобы интегрировать трудовых мигрантов, нужно прежде всего обучить их русскому языку, а для этого провести диагностику, определить уровень владения языком»

, – объясняет Русецкая.