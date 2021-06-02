Температура в Москве вернулась в рамки нормы

Температура в Москве сегодня вернется в рамки климатической нормы, воздух прогреется до +21°, к выходным ожидается до +27°. Об этом сообщает Центр погоды Фобос.

В столице сегодня днем от +16 до +19 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный. Давление немного выше нормы. В ночь на 3 июня ожидается ясная погода, температура воздуха опустится до +11°.

На завтра прогнозируется небольшое потепление до +23°. Дальше на этой недели температура продолжит повышаться, в выходные обещают до +25...+27°, это теплее нормы более чем на 4°.

Как отмечают синоптики, понижение температуры, которое произошло в начале недели, связано с активным холодным фронтом, однако он покинул регион и ушёл в Сибирь. Теперь Европейскую Россию уже начинает захватывать скандинавский антициклон с характерной малооблачной погодой и большими суточными колебаниями температуры. Облака накроют территории от Причерноморья до Южного Урала, здесь ожидаются грозовые дожди, которые могут принести более половины месячной нормы осадков.

По словам специалистов, антициклон будет набирать силу, но дальше на юг Европейской России пробиться не сможет. И пока в северной половине региона воздух будет активно прогреваться, в южной сохранится влияние атмосферных фронтов.

1 июня синоптики объявили, что начало лета в Москве стало самым холодным за последние 54 года.