Миллиард за удержание детей в психдиспансере: родители "суррогатных" младенцев подали иск к РФ

Бывший филиппинский госчиновник Эрнаес Кастро и его супруга Джейн Тан Кастро лишились своих детей, рожденных в России с помощью суррогатных матерей. После заведения скандального дела «О торговле детьми» в январе 2020 года, новорожденные Аника и Артуро были помещены в Видновский специализированный дом ребёнка для детей с органическим поражением ЦНС с нарушением психики.

Супруги Кастро считают, что младенцы насильно удерживаются там без каких-либо законных оснований уже полтора года. В качестве компенсации морального вреда истцы требуют от Российской Федерации по 1 миллиону рублей за каждый день нахождения каждого из их детей в диспансере.

Иск был направлен в Тверской районный суд 1 июня, в Международный день защиты детей. Ранее супруги Кастро в том же Тверском суде подавали иск к самому ГКУЗ МО «Видновский дом ребенка». Ближайшее заседание по этому иску назначено на 22 июня.

14 июля 2020 года Басманный суд арестовал первых фигурантов дела «О торговле детьми». Ими стали 9 человек, среди которых врачи, сотрудники клиник, и центров суррогатного материнства.

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Сторона защиты настаивает на том, что все младенцы имеют генетическую связь с филиппинскими клиентами и, следовательно, являются их родными детьми. Сторона обвинения подозревает, что детей могли выращивать в России для продажи иностранным гражданам.