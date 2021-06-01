Как именно уйдет Путин? Таролог предсказала необычные события в России

Российское экспертное сообщество на протяжении последних нескольких лет пытается предсказать тот формат, в рамках которого произойдет транзит власти в России. Ранее подобные прогнозы обосновывались тем, что Владимир Путин уходит с поста президента согласно нормам, прописанным в Конституции страны. Однако ситуация впоследствии изменилась: голосование по поправкам в Основной закон «обнулило» президентские сроки Владимира Путина, что дало возможность нынешнему главе государства идти на выборы и руководить страной вплоть до 2036 года.

Впрочем, у экспертов на этот счет также нашлись аргументы: по мнению большинства, «обнуление» сроков преследовало одну единственную цель – снизить градус напряженности в российских политических элитах, в то время как планы по трансферу никуда не делись.

Многочисленные фамилии «преемников» Путина, передача Госсовету больших властных полномочий вкупе с созданием Союзного государства с Беларусью – эти и другие многочисленные форматы транзита власти не сходили с уст российских политологов.

Учитывая любовь Владимира Путина к неожиданным ходам, большинство экспертов в настоящее время сдались в попытках прогнозировать события ближайших лет. Впрочем, сделать это попробовала таролог Ксения Медведева. На своем авторском Youtube-канале она рассказала, как именно произойдет уход Путина и что за этим последует.

«Как именно наступит момент, что президент уйдет? Как именно это произойдет? Похоже, что будут какие-то выборы, но выборы необычные – какие-то странные. Возможно, выборы раньше срока, причем здесь я не имею в виду каких-то точных дат. Это могут быть как следующие выборы, так и период через выборы.

Мне показало, что президент будет уходить под выборы, но они будут какие-то необычные. Тут вариантов много: они могут быть досрочными, они могут быть нетрадиционными – например, не исключен формат референдума. Иными словами, нас ожидает нетрадиционный уход из власти, но с учетом всех формальностей. Помимо всего прочего, эти выборы остановят какое-то проявление агрессии и установят солидарность в стране», – рассказала Ксения Медведева.