К 2024 году спортклубы и театры обещают организовать в каждой школе

Министр просвещения Сергей Кравцов заверил, что все общеобразовательные школы страны будут иметь в своем арсенале театральные студии и спортивные клубы. Это, как обещает чиновник, станет реальностью уже к 2024 году, передает «Интерфакс».

Он напомнил, что к 2024 году, согласно нацпроекту «Образование», 80% всех учащихся от пяти до 18 лет должны будут заниматься в дополнительных секциях. Сейчас этот показатель составляет 75%, а если сравнивать с 2015 годом, то он заметно вырос, поднявшись с 68%. К 2030 году при этом показатель должен увеличиться ещё — до 82%.

Только в спортивных организациях, по словам министра, в России занимается порядка 2,5 миллиона детей.

Кравцов также заверил собравшихся на заседании Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, что уже сейчас Минпросвещение может гарантировать возможность детей заниматься в различных секциях всё лето.