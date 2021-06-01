Фургала просят продержать в СИЗО целый год в ожидании суда

3 июня в Басманном суде Москвы должно пройти очередное заседание по продлению меры пресечения экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Согласно предыдущему решению, он должен находится в СИЗО до 8 июня, следствие же просит продлить арест до года. Об этом сообщает издание DVhub.ru со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

Напомним, экс-главу региона обвиняют в организации убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, совершенных более 15 лет назад, а также в покушении на убийство предпринимателя Александра Смольского.

Ещё год назад Следственный комитет заявлял о неопровержимых доказательствах вины бывшего главы Хабаровского края, однако с того момента обществу их так и не продемонстрировали. Судя по сообщениям в СМИ, а также по заявлениям самого Фургала, обвинение основывается на показаниях бывших соратников Фургала, в убедительности которых он, впрочем, сомневается.

Ранее также стало известно, что ради того, чтобы доказать вину Фургала, следователи ГСУ СК пошли на специфические меры: они исследовали его мимику и голос во время трехчасового допроса, сделав вывод, что он якобы был недостаточно искренним. Эксперты и адвокаты Фургала уверены, что подобные исследования не могут использоваться в качестве аргумента в суде, однако некоторые комментаторы полагают, что таким образом следствие готовится к рассмотрению дела судом присяжных, на которых подобное исследование может произвести впечатление.

Кроме того, сообщалось, что Фургал за время заключения перенес коронавирус, а из-за болезни легких у него начались осложнения. Медики СИЗО запретили Фургалу участвовать в заседаниях суда даже заочно, его также обещали отправить на обследование в одну из московских больниц, об этом просил и лично лидер ЛДПР Владимир Жириновский, но пока соответствующих сообщений не поступало.