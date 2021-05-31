В Москве сегодня облачно с прояснениями, до 16 градусов тепла

Сегодня, 31 мая, в Москве будет прохладно и облачно с прояснениями, без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр.

По словам синоптиков, днем температура воздуха в столице составит от 14 до 16 градусов тепла, по области — от 12 до 17 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный, 6—11 м/c.

В ночь на 1 июня также прогнозируется переменная облачность, без осадков. Tемпература ночью в Москве опустится до пяти градусов, в Подмосковье — до двух.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что похолодание в Европейской части России связано с передвижением холодных масс. «На европейской территории полностью поменялась циркуляция, и резко выраженное вторжение северных, северо-восточных воздушных масс… Уже настоящее вторжение холодных воздушных масс», — приводит его слова РИА Новости.

Вильфанд отметил, что в Северо-Западном федеральном округе также ожидается холодная погода на четыре-пять градусов ниже нормы из-за мощного антициклона.

«Помимо вторжения воздушных масс, еще и при ясном небе будет выхолаживание и вымораживание подстилающей поверхности и приземного слоя воздуха», — добавил метеоролог.