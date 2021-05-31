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31 мая, понедельник

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[13:43]Роспотребнадзор предупредил о повышенном риске заражения COVID-19 у курильщиков
[13:14]"Бизнес зарабатывает деньги. Бизнес получает налоги": Песков о словах Белоусова
[12:42]Белоусов: Адресные пособия – единственный способ помочь бедному населению
[11:28]В Берлине из-за угрозы минирования экстренно сел самолет Ryanair
[11:07]"Команда 29": МВД препятствует расследованию СК об ударившем женщину полицейском
[11:05]Более трети россиян считает сумму в 15-30 тысяч достаточной на одного ребенка
[10:35]Издание Newsru.com закрылось из-за политико-экономической ситуации
[09:48]В правительстве обещают отобрать доходы "нахлобучивших" государство металлургов
[09:38]Эксперты рассказали о схеме обмана при откликах на вакансии "без навыков"
[08:56]Рост ставок в банках и цен в спортзалах, постматы в подъеъезде. Главное к 31 мая
[08:40]Американский ученый предупредил о возможном появлении COVID-26 и COVID-32
[08:22]В Москве сегодня облачно с прояснениями, до 16 градусов тепла

30 мая, воскресенье

[23:31]Софья Сапега может быть помилована или передана для отбывания срока в РФ
[18:09]Нурмагомедов подтвердил, что отказался от боя за $100 млн из-за обещания матери
[17:52]Попавшихся пьяными за рулем водителей обяжут за свой счет устанавливать алкозамки
[17:15]У переведенного в СИЗО КГБ Протасевича из посылки изъяли книгу
[16:36]Средняя сумма долга по алиментам в России выросла до 190 тысяч рублей
[15:56]Задержан редактор еще одного оппозиционного СМИ в Беларуси
[15:28]Только 39% работодателей не считают критичными орфографические ошибки в резюме
[14:44]"Пул Первого": Лукашенко искупался в Черном море при температуре воды +16
[14:13]В Новосибирске раненный сотрудником ДПС мужчина скончался в больнице
[12:55]Врач рекомендовал кормить голубей вдали от жилых домов во избежание туберкулеза
[10:23]Вассерман в ГД, $500 млн от РФ Беларуси, фильм от Кадырова и Любимовой. Новости к утру 30 мая

29 мая, суббота

[17:30]"Хотите вы или нет": Партия "Справедливая Россия" угрожает объединить с собой КПРФ
[16:45]Россиянин уже месяц в СИЗО КГБ в Беларуси. Адвоката не пускают. МИД молчит
[16:06]Митрополит Иларион: Ковид создал тот, кому выгодна антипрививочная кампания
[14:52]Машина Росгвардии сбила двух детей прямо на переходе. Возбуждено уголовное дело
[14:14]ВЦИОМ: Один из трех пенсионеров в России работает
[13:37]"Парламентская газета" удалила фейк о запрете получения загранпаспортов не в РФ
[13:05]Задержанный в 2020-м с наркотиками экс-глава "Сибантрацита" получит 30% компании
[12:52]Полицейский в Новосибирске случайно пустил пулю в голову 19-летнему парню
[12:15]"Попрание основ демократии": Глава "Белавиа" возмущен санкциями против компании
[11:43]"Парламентская газета" запустила фейк о выдаче загранпаспортов только в России
[10:49]Санкции США против Беларуси, донос на Лукашенко, состояние Фургала. Главное к 29 мая

28 мая, пятница

[22:59]Тихановская обещает привлечь в Беларусь без Лукашенко до $10 млрд инвестиций
[20:02]Запрет вейпинга толкает подростков к обычному курению
[19:57]В Беларуси завели дело на мэра Риги. Он позвал Лукашенко поговорить о законе в Гааге
[18:11]СМИ: Россиянку Софью Сапегу сняли с рейса, задержали и арестовали незаконно
[16:52]В России планируют запретить одноразовую посуду, цветной пластик и ватные палочки

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В Москве сегодня облачно с прояснениями, до 16 градусов тепла

Общество
08:22, 31 мая 2021

В Москве сегодня облачно с прояснениями, до 16 градусов тепла
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Сегодня, 31 мая, в Москве будет прохладно и облачно с прояснениями, без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр.

По словам синоптиков, днем температура воздуха в столице составит от 14 до 16 градусов тепла, по области — от 12 до 17 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный, 6—11 м/c.

В ночь на 1 июня также прогнозируется переменная облачность, без осадков. Tемпература ночью в Москве опустится до пяти градусов, в Подмосковье — до двух. 

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что похолодание в Европейской части России связано с передвижением холодных масс. «На европейской территории полностью поменялась циркуляция, и резко выраженное вторжение северных, северо-восточных воздушных масс… Уже настоящее вторжение холодных воздушных масс», — приводит его слова РИА Новости

Вильфанд отметил, что в Северо-Западном федеральном округе также ожидается холодная погода на четыре-пять градусов ниже нормы из-за мощного антициклона. 

«Помимо вторжения воздушных масс, еще и при ясном небе будет выхолаживание и вымораживание подстилающей поверхности и приземного слоя воздуха», — добавил метеоролог. 

Теги: #Погода

Рубрика: Общество

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