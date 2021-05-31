Профессор Вяземский о детской жестокости: Девочку рвут, потому что она не из стаи

В мае на фоне трагедии в Казани не столь заметными оказались еще несколько жутких случаев, «героями» которых стали подростки.

В Барнауле 14-летние школьницы бутылкой надругались над 11-летней девочкой, сняли это на видео и отправили его матери жертвы. Барнаул – не первый случай, когда дети удивляют своей вопиющей агрессией. В Свердловской области 12-летний школьник изнасиловал 9-летнюю девочку на глазах у двух своих братьев и приятеля.

Шокирующая трагедия произошла в Пермском крае, где страдающий от одиночества десятиклассник зарезал учительницу.

Кто виноват в этих трагедиях, и можно ли их преодолеть? Пугающий тренд жестокости у подростков Sobesednik.ru обсудил с постоянным ведущим программы «Умники и умницы», профессором МГИМО Юрием Вяземским.

Юрий Вяземский // Фото: Global Look Press

– Человек произошел в том числе и от животного материала, – говорит Вяземский. – И одно из важных направлений развития человека – это необходимость становиться собственно человеком: уходить от жестокости и агрессивности. В этих случаях, видимо, так не происходит, и люди становятся зверьем. Причем зверьем страшным.

Девочку рвут, потому что она не из стаи. Это жестокое крысиное поведение. В нас очень много животного. В частности, в нас живут крысы, а они не переваривают чужого запаха, чужой компании, они рвут чужака на части.

Человек скатывается до уровня животного, главным образом – крысы и павиана.

А второе – это конечно, родители, которые раньше времени отпустили своих детей на духовную и авторитетную свободу.

Когда в детях просыпается это зверство, прежде всего надо судить родителей. Они же несут ответственность за этих подростков, становящихся полулюдьми-полуживотнми.

Это социальные проблемы семьи, это ее развал. Я сейчас животными занимаюсь и вижу, как постепенно у них идет воспитание. У орангутанга, например, мама 9 лет не отпускает от себя своего детеныша, обучает его. А здесь люди бросают детей, и у них сразу начинается стайное поведение. Я сам это проходил и чувствовал стаю.

В 14 лет идет социализация и происходит утверждение своего статуса и иногда зверскости.

И причем девочки иногда участвуют в этом более вдохновенно, чем мальчики. Девичья жестокость бывает порой жуткая. Они же совершенно великолепно натравливают самцов.

Детально исследовать корни жестокости вы можете в книге нобелевского лауреата Конрада Лоренца «Агрессия», – заключил профессор.

Согласно выводу Лоренца, агрессия – это инстинкт, причем врожденный. В книге речь идет об об инстинкте борьбы, направленном против собратьев по виду, у животных и у человека.