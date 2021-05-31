Минюсту могут открыть доступ к банковской тайне НКО

В Госдуму внесен правительственный законопроект, открывающий доступ к банковской тайне некоммерческих организаций для Минюста. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылка на парламентский документ.

Разработкой законопроекта занимался Минюст. Ведомство предлагает внести поправки в федеральный закон «О банках и банковской деятельности». Дискуссия об этом ведется еще с начала 2021 года.

В комитете Госдумы по развитию гражданского общества отмечалось, что усиленный контроль за деньгами НКО позволит установить партнерские отношения между организациями и государством.

Сейчас доступ к банковской тайне есть у Банка России, фондов социального и медицинского страхования, страховых, аудиторских, кредитных организаций, глав и сотрудников госкорпораций, а также пенсионного фонда.