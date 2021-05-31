Медведев призвал уравнять в правах многодетных семей во всех регионах

Экс-премьер и замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с предложением на федеральном уровне определить статус многодетной семьи, пишет ТАСС.

Выступление Медведева состоялось в рамках партийного форума «Большой семейный совет». Политик отметил, что при этом необходимо учесть текущие финансовые возможности государства.

До сих пор каждый регион на местных основания определяет статус многодетной семьи и вместе с этим определяет объемы социальной помощи для нее.

Медведев предложил ориентироваться на московский опыт работы с этой социальной группой. Права всех многодетных должны быть равны на уровне страны, предполагает политик.