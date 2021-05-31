Медведев предлагает школьникам бесплатный проезд. Кабмин уже говорил, что против

Бывший президент России, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев выступил с инициативой ввести бесплатные проезд на общественном транспорте для школьников. Он отметил, что «это региональная тема» и нужно над ней подумать, передает ТАСС.

Не так давно такое же предложение (бесплатный проезд для детей до 16 лет) в Госдуму внес депутат от ЛДПР Максим Зайцев — он не уточнял, что «это региональная тема», но правительство Михаила Мишустина направило в нижнюю палату парламента отрицательный отзыв на законопроект, подчеркнув, что как раз у регионов, которым предстоит платить за это, на воплощение идеи денег нет. А вот Медведев считает, наоборот, что в ряде регионов денег на проезд нет у детей.

Эту идею бывший премьер внес как одну из возможных форм поддержки населения, доходы которого распределены по стране неравномерно: «Разная экономическая ситуация, разная финансовая ситуация (...) Они не такие простые [предложения] для исполнения, но тем не менее подумать об этом можно. Я, например, имею в виду введение бесплатного проезда для школьников».

Медведев отдельно отмечает примеры других стран (конкретные страны не называются), которые, по его словам вовсе отказались от платного общественного транспорта: «Они [эти страны] считают, что это выгоднее по некоторым причинам, чем, допустим, заниматься какими-то другими инфраструктурными делами, [выгоднее] для бюджета, я имею в виду».

При этом зампред Совбеза поспешил оговориться, что вовсе не считает, что Россия должна идти по этому пути, но над бесплатным проездом для школьников «нужно действительно подумать».