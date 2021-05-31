ФАС обвинил дочернюю компанию "ЛУКОЙЛа" в завышении цены на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предупредила дочернюю компанию «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», которая занимает доминирующее положение на рынке в Кировской области, о необоснованном завышении цены на бензин на отдельных АЗС. Об этом пишет «Интерфакс».

Как сообщается, служба обнаружила завышение цен на различных заправках компании с конца 2020-го по май 2021 года. Уточняется, что АЗС повышали цены днем на 50-90 копеек за литр бензина от общего уровня, а ночью снижали ее на 10 копеек.

Компания объяснила это проведением маркетингового исследования эластичности спроса.

В ведомстве не согласились с формулировкой и заявили, что такой акции не может быть признано экономическим или технологическим обоснованием для повышения цены на бензин на отдельных АЗС.

ФАС сделало предупреждение компании и потребовало снизить цены в течение десяти дней.