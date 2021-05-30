Только 39% работодателей не считают критичными орфографические ошибки в резюме

50% работодателей в России считают достаточным основанием для отказа в принятии на должность человека орфографические и пунктуационные ошибки в заполнении резюме. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала SuperJob.ru, на которые ссылается «Интефакс».

39% работодателей, наоборот, не видят никаких проблем в сотруднике, если тот имеет необходимые навыки, но не освоил в должной мере все правила русского языка.

Причем среди HR-менеджеров отношение к ошибкам более лояльное — 33% считают, что можно отказать соискателю из-за безграмотности при приеме на определенные позиции, и только 17% убеждены в этом безотносительно того, какую должность собирается замещать гражданин.

Наиболее строго к грамотности сотрудников относятся компании со штатом от 100 до 1000 сотрудников (63% от числа опрошенных).

Результаты проведенного опроса сравнили с аналогичными данными 2011 года. Оказалось, что российские наниматели стали гораздо лояльнее к безграмотности. Десять лет назад 68% компаний не готовы были принимать в штат человека, совершающего ошибки при письме.

Опрос был проведен среди тысячи респондентов из 253 населенных пунктов РФ во всех федеральных округах.