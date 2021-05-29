ВЦИОМ: Один из трех пенсионеров в России работает

Согласно данным опроса ВЦИОМ, в России порядка трети населения (35%) находятся на пенсии, однако лишь 25% — это неработающие пенсионеры, ещё 10% от всех опрошенных — работающие пенсионеры.

В возрастной группе 45-59 лет на пенсии находятся 32% респондентов, из них работают чуть больше половины — 17%, а не работают 15%.

Среди всего населения лишь 15% опрошенных занимаются различными формами волонтерской деятельности, 8% ведут профсоюзную, партийную или политическую деятельность. Театры, музеи и другие культурные заведения регулярно посещают всего 29%. При этом хотя бы час в неделю на занятия спортом тратит половина россиян (51%).

По данным исследования, 17% россиян живут одни, 56% — с женами и мужьями, а 51% — с родственниками. Очевидно, что многие из них живут и с родственниками и с супругами одновременно.