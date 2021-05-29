"Ссоры из-за денег приводят к изменам!" Эксперт рассказала, как распределять семейный бюджет

Согласно опросу россиян из 48 регионов, проведенному «Левада-центром»*, 37% семейных ссор возникает из-за финансов. При этом конфликты нередко происходят даже в обеспеченных парах.

О том, как правильно распределить роли и выстроить партнерские отношения в семье, чтобы семейный бюджет не становился яблоком раздора, Sobesednik.ru рассказала сексолог, автор практики Woman’s mainstay, участник программы «Mindfullness» (University of Oxford) Наталья Луговая.

По словам Натальи, нередко женщины в паре ведут себя слишком требовательно. И если на раннем этапе супружеской жизни мужчине нравится заботиться о такой супруге, то позже интерес к ней угасает.

– С детства большинство из нас слышит, что мужчина – добытчик, герой, кормилец и его первостепенная задача – обеспечивать нужды семьи, – говорит сексолог. – Таким образом в голове женщины утверждается мысль: деньги, заработанные ею – ее собственность, деньги мужа – это семейный бюджет. А значит, мужчина должен зарабатывать, расти, быть заботливым и щедрым. И желательно еще ему находить средства на цветы, подарки, путешествия.

Складывается красивая картинка, но, как правило, на практике происходит иначе. Если мужчина предлагает женщине меньше, чем она ожидает, в паре зарождается ощутимое напряжение. Чаще всего супруг не выдерживает говорит: «Могла бы меньше тратить, сама зарабатывать, быть экономной и благодарной за то, что есть!».

Для того, чтобы остановить череду взаимных претензий, Наталья Луговая предлагает сделать шаг назад, и вспомнить, что прежде чем вступить в законный брак, молодые люди достигли совершеннолетия. Приняв таким образом гражданскую, юридическую и личную ответственность за свою жизнь. Проблема многих пар в том, что нередко один из партнеров примеряет на себя роль ребенка, из-за чего совершенно естественно может пропасть сексуальное притяжение у его партнера.

– До достижения совершеннолетия человек не несет ответственности, не обязан обеспечивать себя сам и, более того, на полном основании может рассчитывать на финансовое содержание со стороны взрослых – такова роль ребенка, – продолжает эксперт. – Когда в браке у одного из партнеров возникает мысль, что кто-то ответственен за его благополучие, эмоционально он оказывается в роли ребенка. В такой ситуации мы уже не можем говорить о партнерских отношениях.

Когда жена принимает роль дочери, в паре пропадает уважение, ведь ребенка можно любить и оберегать, но уважать его пока не за что.

Желание интима пропадает, так как хотеть несовершеннолетнего противоестественно. Одновременно сходят на нет доверие и способность мужчины делиться своими сокровенными чувствами и страхами, потому что вываливать все на «маленькое дитя» опасно.

Однако нередко мужчины сами соглашаются на роль «папы». При этом, по словам Натальи Луговой, выше перечисленные последствия также через какое-то время будут иметь место.

– Особое внимание стоит обратить на то, что нахождение официально супруги на месте дочери создает свободную вакансию на роль жены, – предупреждает наша собеседница. – И ее надо кому-то занять. По этой причине у мужчины появляется любовница.

Распространена и обратная ситуация. Взяв на себя ответственность за финансовые обязательства и доходы мужчины, женщина встает на роль его мамы.

– Последствия такой негласной рокировки также предсказуемы: пропадает уважение, желание. Ведь хотеть маму также противоестественно, как и дочь, – утверждает сексолог. – Также уходит доверие, так как мальчики редко открыто делятся всеми переживаниями с мамами.

Каков же вывод? Получается любая семья, где один из супругов обеспечивает другого, обречена?

– Вовсе нет! – обнадеживает Наталья. – Когда каждый из партнеров ясно понимает, что несет ответственность за собственное благополучие и качество жизни, груз ожиданий автоматически снимается с плеч близкого человека.

В таком семейном микроклимате, где нет давления и претензий, муж и жена обретают возможность спокойно договариваться. И могут совместно решить, что на данном этапе, например, мужчина принимает на себя обязанности по содержанию семьи. При этом оба понимают, что обстоятельства могут измениться, и, когда предыдущая договоренность перестанет быть оптимальной, они также сообща примут новое решение.

Все очень просто. Личная ответственность за свои решения и поступки, за свое здоровье, доходы, расходы, качество жизни – это главное условие, необходимое для построения здоровых партнерских отношений. Таких, где есть место диалогу и совместным решениям и нет места претензиям.

*Левада-центр внесен Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов.