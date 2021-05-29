МИД заверил, что граждане по-прежнему могут оформлять загранпаспорта за рубежом

Министерство иностранных дел РФ распространило сообщение, окончательно развенчавшее фейк о том, что россияне якобы больше не смогут оформлять загранпаспорта, находясь за рубежом, а вынуждены будут для этого приезжать в Россию.

«Заграничные паспорта оформляются дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации в иностранных государствах и никаких изменений данного порядка не произошло, — говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой. — МИД России и российские консульские загранучреждения в нынешних непростых обстоятельствах делают все возможное для своевременного документирования сограждан заграничными паспортами».

Г-жа Захарова также уточняет, что даже если у гражданина нет внутреннего паспорта, он все равно может обратиться за заменой загранпаспорта, если его текущий загранпаспорт ещё не утратил силы. Лететь для этого в Россию также не нужно.

История о якобы изменившихся правилах выдачи загранпаспортов началась с публикации в «Парламентской газете», которая, сославшись на приказ МВД (хотя за рубежом этот вопрос регулирует МИД), написала, будто теперь все загранпаспорта выдаются только на территории России. Эти данные распространили и другие СМИ, включая, например, официальный орган печати правительства РФ «Российскую газету».

После того как юристы и Sobesednik.ru изучили вступающий в силу приказ МВД и опровергли информацию «Парламентской газеты», издание изменило текст заметки на прямо противоположный по значению, но теперь корректный.

По мнению г-жи Захаровой, ложные сведения в СМИ появились из-за «недостаточно внимательного изучения нового административного регламента МВД».