Задержанный в 2020-м с наркотиками экс-глава "Сибантрацита" получит 30% компании

На днях стало известно, что бывший глава компании «Сибантрацит» Максим Барский находится в России, несмотря на историю, которая случилась с ним в октябре 2020 года.

Тогда прибывшего из Нью-Йорка бизнесмена задержали в московском аэропорту – таможенники обнаружили у него в багаже сильнодействующие вещества. Сам Барский заявлял, что не знает, как наркотики оказались среди его вещей, указывая среди прочего на то, что чемодан собирал не он. После того, как суд отпустил предпринимателя под залог в миллион рублей, он покинул страну.

Как пишет «Версия», столь мягкую меру пресечения суд решил избрать в связи с тем, что задержание произошло во время обострения борьбы наследников покойного предпринимателя Дмитрия Босова за доли в крупнейшей российской компании-производителе металлургических углей «Сибантрацит», которой Максим Барский руководил с октября 2018 года по март 2020-го.

Барский сотрудничал с Босовым и по другим проектам. Очевидно, он был в курсе деталей, связанных с управлением компаниями покойного миллиардера, и его поддержка могла стать серьезным козырем для кого-то из участников конфликта вокруг «Сибантрацита». После инцидента с наркотиками и бегства из-под залога стало ясно, что продажа компании состоится без участия ее экс-главы.

Отмечается, что до конца не понятно, как бизнесмену удалось выехать за границу, поскольку после задержания он остался без загранпаспорта. Побег же из-под залога подразумевает, что по возвращении в РФ человека сразу же арестуют.

Тем не менее, факт остается фактом – сейчас Максим Барский находится на родине и на свободе. Более того, он станет владельцем 30% «Сибантрацита».

Все это, отмечает издание, наводит на размышления и порождает ряд вопросов – в частности, относительно возможного покровительства силовых органов, а также реальных обстоятельств смерти Дмитрия Босова.