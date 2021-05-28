В Москве 28 мая гроза и дожди, температура до +24 °С

В пятницу, 28 мая, в столице будет облачно с прояснениями, ожидается гроза. Температура воздуха прогреется до 24 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, в Москве и Подмосковье пройдут кратковременные дожди, местами сильные, а также гроза.

Температура воздуха в столице днем будет находиться в пределах 22-24 градусов, в Подмосковье прогнозируется 20-25. На востоке региона воздух может прогреться до 28 градусов.

Ночью столбики термометров опустятся до 12-14 градусов в Москве, в области будет 9-14, также пройдут небольшие дожди.

Скорость ветра днем составит от З,5 до 10 метров в секунду, при грозе порывы будут достигать 15 м/c.

На выходные в Москве и области ожидается похолодание. В субботу будет облачно, возможен небольшой дождь, температура – от 19 до 21 градуса. В Подмосковье будет немного теплее – там воздух прогреется до 23 градусов. В ночь с субботы на воскресенье похолодает до 6-11 градусов как в Москве, так и по области. Днем в воскресенье будет 19-21, также возможны кратковременные дожди. Порывы ветра местами будут достигать 17 метров в секунду.