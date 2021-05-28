Собянин увеличил возраст семей, имеющих право на выплаты при рождении ребенка

Сергей Собянин увеличил максимальный возраст молодых семей, которые могут получить единовременное пособие при рождении ребенка. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Столичный градоначальник подписал постановление, согласно которому право на получение выплат имеют россияне моложе 36 лет.

Как отмечается, ранее мера поддержки распространялась лишь на семьи, в которых обоим супругам не более 30 лет.

При рождении первенца положена сумма в 90 145 рублей, на второго ребенка власти выделят 126 203 рубля, при рождении третьего и последующих — 180 290 рублей. Величина выплат выросла в 2,4 раза по сравнению с 2010 годом.

Право на пособие имеют москвичи не старше 36 лет, при этом один из них или оба должны быть не младше 30 лет. Единственный родитель в возрасте от 30 до 36 лет тоже имеет право на получение пособия. Средний доход семьи на человека не должен превышать величину прожиточного минимума. Выплаты положены детям, рожденным после 1 января 2021 года.

Подать заявление на получение выплат можно будет с 3 июня.