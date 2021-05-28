На корреспондентку омского телеканала в прямом эфире напала бабушка

На корреспондентку «12 канала» Анну Кокорину в прямом эфире напала пожилая жительница Омска.

Видео с происшествием моментально распространилось в интернете. На нем журналист Анна Кокорина ведет прямой эфир из Саргатского района, освещая визит главы региона. В кадре внезапно появляется бабушка, прогоняя корреспондентку с площади.

Как сообщает телеканал, когда оператор решил, что пожилая дама успокоилась, он снова направил камеру на корреспондентку, но в этот момент она бросилась на неё, размахивая сумкой. Прямое включение пришлось завершить, и ведущий «Часа новостей» попрощался с Анной, пожелав ей удачи.

Телеканал уточнил, что Кокорина «жива и здорова» и не пострадала от рук пенсионерки.

Журналисты также рассказали, что женщина после нападения на съёмочную группу принялась атаковать припаркованные автомобили. Как отмечают местные жители, бабушка им хорошо знакома, так она себя ведёт часто и они уже привыкли.

Полиция сообщила сегодня в редакцию, что пенсионерка будет отправлена на психологическую экспертизу.