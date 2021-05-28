Батька ищет новую фаворитку: в Белоруссии проходит национальный конкурс красоты

Санкции Запада и авиабойкот не мешают президенту Белоруссии Александру Лукашенко жить и наслаждаться обычной жизнью. В стране проходит конкурс красоты «Мисс Беларусь-2021», у национального лидера к нему всегда было особенное отношение.

Организатор конкурса – Национальная школа красоты, учрежденная по указу белорусского президента в 1996 году. Лукашенко лично присутствует на конкурсах. Говорят, именно его мнение является определяющим.

В 2018 году победителем конкурса стала студентка Мария Василевич, уже в 2019 году она стала депутатом Палаты представителей национального собрания. В Белоруссии Василевич называют фавориткой Лукашенко, впрочем, далеко не единственной. На мировых подиумах, о политике-модели Василевич не слышали, но в группе Вконтакте Национальной школы красоты пишут, что Мария «вошла в ТОП-32 лучших моделей мира».

Мария Василевич

Несмотря на политический бэкграунд, протесты в Минске и отношения с Западом, национальный конкурс красоты проходит и пользуется успехом у девушек. Критерии к участницам: возраст строго до 24 лет, рост не менее 174 сантиметров и отсутствие в паспорте штампа о браке.

В финальном отборочном туре в Минске участвовали 80 претенденток, на победу их «благословила» сама Василевич. Следующий тур состоится в июне, в сентябре выберут победительницу. Возможно, корону самой и обаятельной и привлекательной вновь оденет Александр Лукашенко. Если, конечно, ему к тому времени удастся сохранить президентский пост.