80% школьников возьмут на ЕГЭ шпаргалки. В ход пойдут психотропы и психостимуляторы

По данным опроса, проведенного Институтом прогрессивного образования, в этом году 82% сдающих Единый государственный экзамен (ЕГЭ) намерены взять с собой шпаргалки. При этом лишь 23% из выпускников школ всерьез полагают, что смогут их использовать, не попавшись при этом наблюдателям.

Однако директор Института Анна Маркс выражает обеспокоенность другим — тем, что дети намерены использовать во время экзамена психотропные вещества: «Сегодня в ход идут не только безобидный пустырник или глицин, но и психотропы», — говорит она (цитата по «Коммерсанту»), добавляя, что наблюдает в этом определенную тенденцию.

По данным исследователей, медикаменты и биохимические добавки намерены использовать не меньше 40% выпускников, которые рассчитывают за их счет увеличить уровень концентрации внимания. Ещё 36% собираются прибегнуть к успокоительным, включая валерьянку, 34% применят препараты группы неотропов. Глицин использует каждый четвертый (24%), пищевые добавки — 19%, а психостимуляторы применит каждый десятый (10%).

В четверти случаев (25%) препараты школьникам дают родители.