27 мая над Беларусью пролетело вдвое больше европейских самолетов, чем в обход

По данным Росавиации, 27 мая через воздушное пространство Беларуси прошли 113 рейсов, осуществляемых европейскими компаниями, и лишь 53 лайнера решили облететь Республику стороной. При этом над Беларусью по-прежнему продолжили курсировать российские самолеты — за сутки насчитали 134 рейса.

Также пресс-служба Росавиации сообщила, что накануне уведомила авиакомпании о задержке согласования переносов рейсов, которые решили лететь в обход воздушного пространства Беларуси, из-за перегрузки ведомства: «Следует принимать во внимание возможное увеличение времени выполнения процедур для получения разрешения на прилет, вылет и пролет транзитом воздушного пространства Российской Федерации. Увеличение времени выполнения процедур обусловлено увеличением общего количества запросов от авиакомпаний», — говорится в сообщении.

Таким образом, ведомство официально подтвердило, что никаких проблем с полетом европейских авиакомпаний в Россию не через Беларусь, не считая временных технических трудностей, возникать не должно. Ранее об этом сообщали лишь неофициальные источники СМИ.