"Я не прячусь": автор граффити на Байконуре решил рассказать об акции

О том, что неизвестные проникли на космодром Байконур и разрисовали недостроенный челнок «Буран», стало известно 26 мая.

Участники акции оставили на объекте несколько надписей: «Добро», «Юра, мы приехали», и «Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле».

Автор по крайней мере одного из этих граффити – уличный художник под ником burda.dobro. На его Instagram подписано 123 тысячи человек.

Фото: Instagram

Основной контент – граффити со словом «добро», нарисованное в самых неожиданных местах: на поездах, маршрутках, карнизах домов в крупных городах. Сейчас фотографии с акции на Байконуре со страницы удалены.

Последняя запись в сторис обещает всё разъяснить: «В общем, я не прячусь, если что. Чтобы все понимали. А так ждите поста, в котором все расскажу».

Фото: Instagram

Ранее на акцию вандализма оперативно отреагировали в «Роскосмосе». Там заявили, что российская сторона поднимет тему очередного проникновения неустановленных лиц на объект на ближайшем заседание Межправительственной казахстанско-российской комиссии по Байконуру.

Фото: стоп-кадр YouTube

«По мнению госкорпорации, «необходимо оперативно принять решение о передаче уникальных объектов в один из музеев космонавтики», – сказано на сайте «Роскосмоса».

«Буран» – первый орбитальный корабль для многоразового использования. Последний полет на нем был совершен в ноябре 1988 года.