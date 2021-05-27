В России призвали обязать пользователей электросамокатов носить шлем и защиту

Минтрансу предложили обязать водителей электросамокатов использовать шлемы и другую защиту во время езды. Письмо с просьбой рассмотреть нововведения направил главе Минтранса руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесо, его копия имеется у RT.

«Прошу вас рассмотреть возможность регламентировать требования безопасности к эксплуатации электросамокатов, а именно обязать владельцев данных транспортных средств использовать защитные шлемы и амуницию (налокотники, наколенники) во время езды», — говорится в письме.

Как отмечает Курдесо, электросамокаты стали пользоваться большой популярностью у россиян, в связи с этим участились случаи дорожных происшествий с ними, при этом пострадавшими становятся как сами владельцы транспортных средств, так и случайные прохожие.

По его словам, отсутствие требований безопасности и правил эксплуатации при использовании электросамокатов вызывает негативную реакцию у многих пешеходов и автомобилистов.

Эксперты отнеслись к инициативе неоднозначно. Они отмечают, что электросамокаты имеют разные характеристики, среди них есть как маломощные средства передвижения, так и те, которые по характеристикам напоминает мопеды. Поэтому такое решение может быть обоснованно только в случае, когда шлем и экипировку надевали бы водители средств, способных разгоняться свыше 20 км/ч.

Свое мнение по предложению обязать использовать защиту при пользовании средствами индивидуальной мобильности высказал член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.

«Это не средство повышенной опасности. К ним не должны применяться какие-то дополнительные ограничения в виде прав, защиты и всего остального. Люди берут электросамокат, чтобы доехать до автобуса или вообще избежать его. В небольших городах электросамокатами пользуются, чтобы не стоять в пробках. Это уменьшает нагрузку на дороги», — считает он.